Слепнёв Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепнёв Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1936

Дата смерти

07.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936

Отец: Слепнёв Александр Иванович

Мать: Слепнёва Александра Александровна

Рождение ребёнка
26.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слепнёва Валентина Павловна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепнёва Валентина Павловна

Смерть
07.07.1971
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