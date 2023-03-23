Слепнёв Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1936
Дата смерти07.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936
Рождение ребёнка
26.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слепнёва Валентина Павловна
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1971