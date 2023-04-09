Лысак Матрёна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1929
Дочь: Бутенко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Степаненко Иван Фомич
Песчаное, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лысак Вера Ивановна
Отец ребёнка: Лысак Иван
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Лысак Вера Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Лысак Иван
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лычак Юрий Иванович
Отец ребёнка: Лысак Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысак Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975