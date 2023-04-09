Лысак Матрёна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысак Матрёна Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1929

Дочь: Бутенко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Степаненко Иван Фомич

Песчаное, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лысак Вера Ивановна

Отец ребёнка: Лысак Иван

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Лысак Вера Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Сын: Лысак Виктор Иванович

Отец ребёнка: Лысак Иван

Рождение ребёнка
1953

Сын: Лычак Юрий Иванович

Отец ребёнка: Лысак Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысак Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненко Иван Фомич

Смерть
1975
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