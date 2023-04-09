Лысак (Лысаков) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысак (Лысаков) Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лысак Вера Ивановна

Мать ребёнка: Лысак Матрёна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Лысак Виктор Иванович

Мать ребёнка: Лысак Матрёна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Лычак Юрий Иванович

Мать ребёнка: Лысак Матрёна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысак Матрёна Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно