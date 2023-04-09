Лысак (Лысаков) Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лысак Вера Ивановна
Мать ребёнка: Лысак Матрёна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Лысак Матрёна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лычак Юрий Иванович
Мать ребёнка: Лысак Матрёна Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно