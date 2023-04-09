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Лысак Виктор Иванович
Лысак Виктор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Дата смерти
2016
Пол
Мужской
Отец
Лысак (Лысаков) Иван
Мать
Лысак Матрёна Лаврентьевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Лысак Иван
Мать:
Лысак Матрёна Лаврентьевна
Смерть
2016
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