Лысак Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысак Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Лысак Иван

Мать: Лысак Матрёна Лаврентьевна

Смерть
2016
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