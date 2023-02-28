Мясников Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения17.01.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1865 ст.
Отец: Мясников Пётр Яковлев
Мать: Екатерина Григорьева
Крещение
21.01.1865 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: села Мысовых Челнов временно обязанный крестьянин Егор Григорьев и деревни (Новых) Челнов Степана Лаврентьева дочь девица Пелагея
Смерть
Неизвестно