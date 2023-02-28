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Мясников Михаил Петров

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

17.01.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1865 ст.

Отец: Мясников Пётр Яковлев

Мать: Екатерина Григорьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
21.01.1865 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: села Мысовых Челнов временно обязанный крестьянин Егор Григорьев и деревни (Новых) Челнов Степана Лаврентьева дочь девица Пелагея
Смерть
Неизвестно
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