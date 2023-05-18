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Мясников Пётр Яковлев

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

16.03.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Мясников Яков Лаврентьев

Мать: не указана

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Мясников Никита Петров

Мать ребёнка: не указана

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.

Сын: Мясников Михаил Петров

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Григорьева

Смерть
16.03.1866 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
от горячки, 28 лет
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