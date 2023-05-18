Мясников Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти16.03.1866 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Мясников Яков Лаврентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Григорьева
Смерть
16.03.1866 ст.
от горячки, 28 лет