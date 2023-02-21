Пророков Иван Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пророков Иван Харлампиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.09.1902

Дата смерти

06.07.1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1931

Сын: Пророков Леонид Иванович

Мать ребёнка: Бабичева Евгения Трофимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.07.1931
Был убит китайскими бандитами в Курчумском районе в Семипалатинском округе Казахстана
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