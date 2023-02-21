Пророков Иван Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.09.1902
Дата смерти06.07.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1931
Мать ребёнка: Бабичева Евгения Трофимовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.07.1931
Был убит китайскими бандитами в Курчумском районе в Семипалатинском округе Казахстана