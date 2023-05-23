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Тарадаева Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

14.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1877

Дочь: Мария Данииловна

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1878

Сын: Тарадаев Сергей Даниилович

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
06.01.1883

Дочь: Татьяна Данииловна

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
14.07.1886

Дочь: Мария Данииловна

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
10.10.1891

Сын: Тарадаев Филипп Даниилович

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
05.07.1893

Дочь: Евдокия Данииловна

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
20.04.1896

Дочь: Александра Данииловна

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Антонина Данииловна

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарадаев Василий Даниилович

Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарадаев Даниил Андреевич

Смерть
14.06.1905
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