Тарадаева Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти14.06.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1877
Дочь: Мария Данииловна
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1878
Сын: Тарадаев Сергей Даниилович
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
06.01.1883
Дочь: Татьяна Данииловна
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
14.07.1886
Дочь: Мария Данииловна
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1891
Сын: Тарадаев Филипп Даниилович
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1893
Дочь: Евдокия Данииловна
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
20.04.1896
Дочь: Александра Данииловна
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Антонина Данииловна
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарадаев Василий Даниилович
Отец ребёнка: Тарадаев Даниил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1905