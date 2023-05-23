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(Тарадаев) Мария Данииловна
(Тарадаев) Мария Данииловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1886
Пол
Женский
Отец
Тарадаев Даниил Андреевич
Мать
Тарадаева Наталья Григорьевна
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1886
Отец:
Тарадаев Даниил Андреевич
Мать:
Тарадаева Наталья Григорьевна
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