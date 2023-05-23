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(Тарадаев) Мария Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1886

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1886

Отец: Тарадаев Даниил Андреевич

Мать: Тарадаева Наталья Григорьевна