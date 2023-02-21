Трапицын Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапицын Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Трапицын Иван Николаевич

Мать: Трапицына Мария (Марфа) Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Трапицын Павел Иванович

Мать ребёнка: Трапицына Нина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Эмилия Ивановна

Мать ребёнка: Трапицына Нина Александровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Трапицын Владимир Иванович

Мать ребёнка: Трапицына Нина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Нылги-Жикью 1913
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