Трапицын Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Рождение ребёнка
Около 1904
Мать ребёнка: Трапицына Нина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Эмилия Ивановна
Мать ребёнка: Трапицына Нина Александровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Трапицын Владимир Иванович
Мать ребёнка: Трапицына Нина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Нылги-Жикью 1913