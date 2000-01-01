Трапицына (Княгина) Мария (Марфа) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапицына (Княгина) Мария (Марфа) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Трапицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Трапицын Анемподист Иванович

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Трапицын Кронид Иванович

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Трапицын Валентин Иванович

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Трапицын Михаил Иванович

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Сергиева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Трапицын Сергей Иванович

Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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