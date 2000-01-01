Трапицына (Княгина) Мария (Марфа) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Трапицын Анемподист Иванович
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Трапицын Валентин Иванович
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Сергиева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Трапицын Иван Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно