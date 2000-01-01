Трапицына Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрапицына Нина Александровна

Трапицына Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Трапицын Павел Иванович

Отец ребёнка: Трапицын Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Эмилия Ивановна

Отец ребёнка: Трапицын Иван Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Трапицын Владимир Иванович

Отец ребёнка: Трапицын Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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