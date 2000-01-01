Трапицына Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Отец ребёнка: Трапицын Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Эмилия Ивановна
Отец ребёнка: Трапицын Иван Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Трапицын Владимир Иванович
Отец ребёнка: Трапицын Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно