Локоткова (Ватрушкина) Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1912
Дата смерти03.11.2003
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1912
Отец: Ватрушкин Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1932
Дочь: Глебова Валентина
Отец ребёнка: Локотков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1939
Сын: Локотков Виктор
Отец ребёнка: Локотков Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2003