Локоткова (Ватрушкина) Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локоткова (Ватрушкина) Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1912

Дата смерти

03.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1912

Отец: Ватрушкин Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1932

Дочь: Глебова Валентина

Отец ребёнка: Локотков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Локотков Виктор

Отец ребёнка: Локотков Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локотков Александр Фёдорович

Смерть
03.11.2003
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