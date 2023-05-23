Локотков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Локотков Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1932
Дочь: Глебова Валентина
Мать ребёнка: Локоткова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
07.11.1939
Сын: Локотков Виктор
Мать ребёнка: Локоткова Мария Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне