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Локотков Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Локотков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1932

Дочь: Глебова Валентина

Мать ребёнка: Локоткова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Локотков Виктор

Мать ребёнка: Локоткова Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локоткова Мария Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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