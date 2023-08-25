Шабранская (Бабенко) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабранская (Бабенко) Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабенко Василий Гулианович

Мать: Бабенко Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адольф

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабранский Феликс

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Станиславовна

Отец ребёнка: Шабранский Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неля Станиславовна

Отец ребёнка: Шабранский Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джиоконда Станиславовна

Отец ребёнка: Шабранский Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабранский Станислав

Смерть
Неизвестно
Белгород
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