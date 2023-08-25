Шабранская (Бабенко) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабранский Феликс
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Станиславовна
Отец ребёнка: Шабранский Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неля Станиславовна
Отец ребёнка: Шабранский Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джиоконда Станиславовна
Отец ребёнка: Шабранский Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабранский Станислав
Смерть
Неизвестно
Белгород