Бабенко (Провотурова) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Провотуров Яков
Мать: Романовская ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Щипакина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович
Бракосочетание
1900
Белгород
Рождение ребёнка
03.03.1902
Сын: Бабенко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бабенко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович
Харьков
Рождение ребёнка
16.09.1913
Дочь: Заяц Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович
Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенко Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабранская Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович
Смерть
Неизвестно