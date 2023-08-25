Бабенко (Провотурова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко (Провотурова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Провотуров Яков

Мать: Романовская ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Щипакина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович

Бракосочетание
1900

Муж: Бабенко Василий Гулианович

Белгород
Рождение ребёнка
03.03.1902

Сын: Бабенко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бабенко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович

Харьков
Рождение ребёнка
16.09.1913

Дочь: Заяц Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович

Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабранская Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бабенко Василий Гулианович

Смерть
Неизвестно
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