Рудак Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Рудак Петр Леонтьевич
Мать: Рудак Екатерина
Рождение ребёнка
28.12.1918
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Рудак Леокадия/Гликерия Николаевна
поселок Ново-Коршуновский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудак Константин Иванович
Мать ребёнка: Рудак Леокадия/Гликерия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно