Рудак Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудак Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Рудак Петр Леонтьевич

Мать: Рудак Екатерина

Рождение ребёнка
28.12.1918

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Рудак Леокадия/Гликерия Николаевна

поселок Ново-Коршуновский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудак Константин Иванович

Мать ребёнка: Рудак Леокадия/Гликерия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудак Леокадия/Гликерия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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