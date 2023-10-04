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Рудак Екатерина

Место рождения

Прозорокской волости, деревни Острова

Дата рождения

1842

Дата смерти

04.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Прозорокской волости, деревни Острова
Рождение ребёнка
1872

Сын: Рудак Рудак Николай Петрович

Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Рудак Рудак Осип Петрович

Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Рудак Константин Александрович

Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Рудак Иван Александрович

Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудак Александр Петрович

Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич

1875 (1973 по венчанию)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудак Петр Леонтьевич

Смерть
04.11.1914
поселок Ново-Коршуновский
Причина смерти: От старости
Похороны
Неизвестно
Коршуновское кладбище
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