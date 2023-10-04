Рудак Екатерина
Место рожденияПрозорокской волости, деревни Острова
Дата рождения1842
Дата смерти04.11.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Прозорокской волости, деревни Острова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Рудак Рудак Николай Петрович
Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Рудак Рудак Осип Петрович
Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Рудак Константин Александрович
Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудак Петр Леонтьевич
1875 (1973 по венчанию)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1914
поселок Ново-Коршуновский
Причина смерти: От старости
Похороны
Неизвестно
Коршуновское кладбище