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Анисим Степанов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1692

Дата смерти

28.07.1766

Пол

Мужской

Отец

1657 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Степан Иванов

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Сын Анисим 45 ИВ-1759 Анисим Стефанов 58 МК-1764 20.10.1764 Деревни Кладова крестьянская Анисимова жена Стефанова Дария Нестерова - смерть жены МК-1766 28.07.1766 Деревни Кладова крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Сын: Матвей Анисимов

Мать ребёнка: Дарья Нестерова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Матфей 5 МК-1755-1758 записи о браке нет ИВ-1756 Матфей 24 ИВ-1757 Матфей 25 ИВ-1758 Матвей 25 ИВ-1759 Матфей 26 ИВ-1760 Матфей 27 ИВ-1761 Матфей 28 ИВ-1762 Матфей 29 ИВ-1763 Матфей 30 ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Сын: Яков Анисимов

Мать ребёнка: Дарья Нестерова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Яков 5 недель ИВ-1759 Яков 18 МК-1767 10.04.1767 Деревни Кладова у Якова Анисимова дочь Ирина - рождение дочери МК-1769 22.06.1769 Деревни Кладова у Якова Анисимова сын Иоанн - рождение сы... Показать все
Рождение ребёнка
1743

Сын: Филипп Анисимов

Мать ребёнка: Дарья Нестерова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
КЛАДОВО ИВ-1759 Филипп 16 ОКСИНЬИНО РС-1782, страница 1357 (КЛАДОВО) Филипп Анисимов 20 Переведен в деревню Оксиньино той же вотчины там в скаске и показан будет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Нестерова

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.07.1766
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1766 28.07.1766 Деревни Кладова крестьянин Анисим Стефанов 85 лет РС-1782, страница 1356 (КЛАДОВО) Анисим Степанов (по последней ревизии написаны были лета 64) 3 ревизия ~1761-64=1697 Умре 1772
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