Анисим Степанов
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смерти28.07.1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Степан Иванов
Мать: не указана
ИВ-1737 Сын Анисим 45 ИВ-1759 Анисим Стефанов 58 МК-1764 20.10.1764 Деревни Кладова крестьянская Анисимова жена Стефанова Дария Нестерова - смерть жены МК-1766 28.07.1766 Деревни Кладова крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Сын: Матвей Анисимов
Мать ребёнка: Дарья Нестерова
ИВ-1737 Матфей 5 МК-1755-1758 записи о браке нет ИВ-1756 Матфей 24 ИВ-1757 Матфей 25 ИВ-1758 Матвей 25 ИВ-1759 Матфей 26 ИВ-1760 Матфей 27 ИВ-1761 Матфей 28 ИВ-1762 Матфей 29 ИВ-1763 Матфей 30 ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
1737
Сын: Яков Анисимов
Мать ребёнка: Дарья Нестерова
ИВ-1737 Яков 5 недель ИВ-1759 Яков 18 МК-1767 10.04.1767 Деревни Кладова у Якова Анисимова дочь Ирина - рождение дочери МК-1769 22.06.1769 Деревни Кладова у Якова Анисимова сын Иоанн - рождение сы... Показать все
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филипп Анисимов
Мать ребёнка: Дарья Нестерова
КЛАДОВО ИВ-1759 Филипп 16 ОКСИНЬИНО РС-1782, страница 1357 (КЛАДОВО) Филипп Анисимов 20 Переведен в деревню Оксиньино той же вотчины там в скаске и показан будет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Нестерова
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.07.1766
МК-1766 28.07.1766 Деревни Кладова крестьянин Анисим Стефанов 85 лет РС-1782, страница 1356 (КЛАДОВО) Анисим Степанов (по последней ревизии написаны были лета 64) 3 ревизия ~1761-64=1697 Умре 1772