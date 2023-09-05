Дарья Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Нестерова

Дарья Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1759 Жена ево Дария Нестерова 56 РС-1782, страница 1356 (КЛАДОВО) У него жена Дарья Нестерова дочь (по последней ревизии написаны были лета 60) 3 ревизия ~1761-60=1701 Умре 1765
Рождение ребёнка
1727

Сын: Матвей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Степанов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1755-1758 записи о браке нет ИВ-1756 Матфей 24 ИВ-1757 Матфей 25 ИВ-1758 Матвей 25 ИВ-1759 Матфей 26 ИВ-1760 Матфей 27 ИВ-1761 Матфей 28 ИВ-1762 Матфей 29 ИВ-1763 Матфей 30 ИВ-1764 Матфей 31 ИВ-176... Показать все
Рождение ребёнка
1741

Сын: Яков Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Степанов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1759 Яков 18
Рождение ребёнка
1743

Сын: Филипп Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Степанов

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
КЛАДОВО ИВ-1759 Филипп 16 ОКСИНЬИНО РС-1782, страница 1357 (КЛАДОВО) Филипп Анисимов 20 Переведен в деревню Оксиньино той же вотчины там в скаске и показан будет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Степанов

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1356 (КЛАДОВО) У него жена Дарья Нестерова дочь (по последней ревизии написаны были лета 60) 3 ревизия ~1761-60=1701 Умре 1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close