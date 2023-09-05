Дарья Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1759 Жена ево Дария Нестерова 56 РС-1782, страница 1356 (КЛАДОВО) У него жена Дарья Нестерова дочь (по последней ревизии написаны были лета 60) 3 ревизия ~1761-60=1701 Умре 1765
Рождение ребёнка
1727
Сын: Матвей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Степанов
МК-1755-1758 записи о браке нет ИВ-1756 Матфей 24 ИВ-1757 Матфей 25 ИВ-1758 Матвей 25 ИВ-1759 Матфей 26 ИВ-1760 Матфей 27 ИВ-1761 Матфей 28 ИВ-1762 Матфей 29 ИВ-1763 Матфей 30 ИВ-1764 Матфей 31 ИВ-176... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Сын: Яков Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Степанов
ИВ-1759 Яков 18
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филипп Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Степанов
КЛАДОВО ИВ-1759 Филипп 16 ОКСИНЬИНО РС-1782, страница 1357 (КЛАДОВО) Филипп Анисимов 20 Переведен в деревню Оксиньино той же вотчины там в скаске и показан будет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Степанов
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
РС-1782, страница 1356 (КЛАДОВО) У него жена Дарья Нестерова дочь (по последней ревизии написаны были лета 60) 3 ревизия ~1761-60=1701 Умре 1765