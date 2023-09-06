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Степан Иванов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1657

Дата смерти

19.04.1742

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Крестьянин вдовец Стефан Иванов 80 МК-1742 19.04.1742 Деревни Кладова крестьянин Стефан Иванов 86 лет
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1687

Сын: Евстафий Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Сын Евстафий 50
Рождение ребёнка
1692

Сын: Анисим Степанов

Мать ребёнка: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Сын Анисим 45 МК-1740 19.09.1740 Деревни Кладова крестьянина Анисима Стефанова сын Нестор 6 лет - смерть сына ИВ-1759 Анисим Стефанов 58 МК-1764 20.10.1764 Деревни Кладова крестьянская Ани... Показать все
Смерть
19.04.1742
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1742 19.04.1742 Деревни Кладова крестьянин Стефан Иванов 86 лет

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