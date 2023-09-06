Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1657
Дата смерти19.04.1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Крестьянин вдовец Стефан Иванов 80 МК-1742 19.04.1742 Деревни Кладова крестьянин Стефан Иванов 86 лет
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1687
Сын: Евстафий Анисимов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Сын Евстафий 50
Рождение ребёнка
1692
Сын: Анисим Степанов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Сын Анисим 45 МК-1740 19.09.1740 Деревни Кладова крестьянина Анисима Стефанова сын Нестор 6 лет - смерть сына ИВ-1759 Анисим Стефанов 58 МК-1764 20.10.1764 Деревни Кладова крестьянская Ани... Показать все
Смерть
19.04.1742
МК-1742 19.04.1742 Деревни Кладова крестьянин Стефан Иванов 86 лет