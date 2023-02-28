Головина Агафья Петровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти22.12.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.
Дочь: Головина Александра Степановна
Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
14.07.1875 ст.
Дочь: Головина Мария Степановна
Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1877 ст.
Сын: Головин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1889
Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбачёва Мария Степановна
Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич
Смерть
22.12.1908 ст.
От простуды
Похороны
24.12.1908 ст.