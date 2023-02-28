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Головина Агафья Петровна

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Место рождения

Комарово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

22.12.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1871 ст.

Муж: Головин Степан Андреевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1871 ст.

Дочь: Головина Александра Степановна

Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1875 ст.

Дочь: Головина Мария Степановна

Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1877 ст.

Сын: Головин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.01.1889

Сын: Головин Павел Степанович

Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачёва Мария Степановна

Отец ребёнка: Головин Степан Андреевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.12.1908 ст.
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
От простуды
Похороны
24.12.1908 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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