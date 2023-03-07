Головин Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения18.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1889
Отец: Головин Степан Андреевич
Мать: Головина Агафья Петровна
Крещение
19.01.1889
Богородице-Рождественская Студенецкая церковь. Священник Евгений Григорьевич Богословский. Восприемники – его родной дядя по отцу Иван Андреевич Головин и его родная сестра Александра Степановна Голо... Показать все
Бракосочетание
26.02.1908
В Богородице-Рождественской Студенецкой церкви, обряд венчания совершил священник Сильвестр Попов. Поручители по женихе: крестьяне деревни Крохина Иван Андреевич Головин и Михаил Иванович Говоров. Пор... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1909
Мать ребёнка: Головина Елена Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1911
Сын: Головин Александр Павлович
Мать ребёнка: Головина Елена Александровна
Рождение ребёнка
27.07.1912
Мать ребёнка: Головина Елена Александровна
Рождение ребёнка
26.11.1914
Дочь: Головина Августа Павловна
Мать ребёнка: Головина Елена Александровна
Смерть
Неизвестно