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Головин Павел Степанович

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1889

Отец: Головин Степан Андреевич

Мать: Головина Агафья Петровна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Крещение
19.01.1889
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Богородице-Рождественская Студенецкая церковь. Священник Евгений Григорьевич Богословский. Восприемники – его родной дядя по отцу Иван Андреевич Головин и его родная сестра Александра Степановна Голо... Показать все
Бракосочетание
26.02.1908

Жена: Головина Елена Александровна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В Богородице-Рождественской Студенецкой церкви, обряд венчания совершил священник Сильвестр Попов. Поручители по женихе: крестьяне деревни Крохина Иван Андреевич Головин и Михаил Иванович Говоров. Пор... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Головин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Головина Елена Александровна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Сын: Головин Александр Павлович

Мать ребёнка: Головина Елена Александровна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Головин Николай Павлович

Мать ребёнка: Головина Елена Александровна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.11.1914

Дочь: Головина Августа Павловна

Мать ребёнка: Головина Елена Александровна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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