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Бахирев Иван Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893

Отец: Бахирев Исаак Гордеевич

Мать: Бахирева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1913

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.08.1914

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахирева Елизавета Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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