Бахирев Иван Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893
Отец: Бахирев Исаак Гордеевич
Рождение ребёнка
23.08.1913
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.08.1914
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Бахирева Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно