Бахирева (Салова) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Салов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1913
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Бахирев Иван Исаакович
Рождение ребёнка
05.08.1914
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Бахирев Иван Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно