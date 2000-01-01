Бахирева (Салова) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахирева (Салова) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Салов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1913

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Бахирев Иван Исаакович

Рождение ребёнка
05.08.1914

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Бахирев Иван Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Иван Исаакович

Смерть
Неизвестно
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