Бахирева (Кантанистова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахирева (Кантанистова) Евдокия Ивановна

Бахирева (Кантанистова) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кантанистов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1893

Сын: Бахирев Иван Исаакович

Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич

Рождение ребёнка
06.11.1895

Дочь: Матрона Исааковна

Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич

Рождение ребёнка
07.07.1902

Дочь: Евдокия Исааковна

Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич

Рождение ребёнка
26.09.1905

Дочь: Пелагея Исааковна

Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич

Рождение ребёнка
13.07.1907

Сын: Бахирев Илья Исаакович

Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич

Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: Прасковья Исааковна

Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Исаак Гордеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close