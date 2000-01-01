Бахирева (Кантанистова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Кантанистов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1893
Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич
Рождение ребёнка
06.11.1895
Дочь: Матрона Исааковна
Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич
Рождение ребёнка
07.07.1902
Дочь: Евдокия Исааковна
Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич
Рождение ребёнка
26.09.1905
Дочь: Пелагея Исааковна
Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич
Рождение ребёнка
13.07.1907
Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: Прасковья Исааковна
Отец ребёнка: Бахирев Исаак Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно