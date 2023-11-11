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Семикашев Павел Алексеевич

Место рождения

Башкирия Стерлитамакский район Маршановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семикашев Алексей Иванович

Мать: не указана

Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
Рождение ребёнка
04.08.1915

Сын: Семикашев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Семикашева ?

Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
Смерть
1917
Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
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