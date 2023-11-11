Семикашев Павел Алексеевич
Место рожденияБашкирия Стерлитамакский район Маршановка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семикашев Алексей Иванович
Мать: не указана
Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
Рождение ребёнка
04.08.1915
Сын: Семикашев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Семикашева ?
Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
Смерть
1917
Башкирия Стерлитамакский район Маршановка