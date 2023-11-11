Семикашева (Мурашкина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикашева (Мурашкина) ?

Место рождения

Башкирия Стерлитамакский район Маршановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
Рождение ребёнка
04.08.1915

Сын: Семикашев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Семикашев Павел Алексеевич

Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
Смерть
Неизвестно
Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
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