Семикашева (Мурашкина) ?
Место рожденияБашкирия Стерлитамакский район Маршановка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
Рождение ребёнка
04.08.1915
Сын: Семикашев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Семикашев Павел Алексеевич
Башкирия Стерлитамакский район Маршановка
Смерть
Неизвестно
Башкирия Стерлитамакский район Маршановка