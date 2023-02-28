(Ребешкина) Анна Трофимова
Место рождения
Дата рождения06.12.1802
Дата смерти14.02.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1802
Отец: Ребешкин Трофим Карпов
Мать: Параскева Ильина
Бракосочетание
30.10.1822
Муж: Митрофан Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
14.02.1835
д.Титовская
Рождение ребёнка
08.10.1930
Сын: Косьма Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Иванов
д.Титовская