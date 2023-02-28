(Ребешкина) Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ребешкина) Анна Трофимова

(Ребешкина) Анна Трофимова

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.12.1802

Дата смерти

14.02.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1802

Отец: Ребешкин Трофим Карпов

Мать: Параскева Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1822

Муж: Митрофан Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
14.02.1835
д.Титовская
Рождение ребёнка
08.10.1930

Сын: Косьма Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Иванов

д.Титовская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close