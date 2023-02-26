Митрофан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофан Иванов

Место рождения

д.Титовщина

Дата рождения

1779

Дата смерти

04.02.1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовщина
Бракосочетание
30.10.1822

Жена: Анна Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.02.1834
д.Титовская
Военная служба
1834
отставной солдат
Рождение ребёнка
08.10.1930

Сын: Косьма Митрофанов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

д.Титовская
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