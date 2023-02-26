Митрофан Иванов
Место рожденияд.Титовщина
Дата рождения1779
Дата смерти04.02.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовщина
Бракосочетание
30.10.1822
Жена: Анна Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.02.1834
д.Титовская
Военная служба
1834
отставной солдат
Рождение ребёнка
08.10.1930
Сын: Косьма Митрофанов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
д.Титовская