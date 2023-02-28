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Болотин Петр Петрович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Болотин Петр Иванович

Мать: Болотина Анастасия Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
Между 1915 и ?.06.1917 ст.
Участник Первой Мировой войны. Судя по дате рождения, был призван не ранее 1915 года. Служил в 8-й кавалерийской дивизии
Смерть
Неизвестно
Участник Первой Мировой войны. Судя по дате рождения, был призван не ранее 1915 года. Служил в 8-й кавалерийской дивизии
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