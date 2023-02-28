Болотин Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Военная служба
Между 1915 и ?.06.1917 ст.
Участник Первой Мировой войны. Судя по дате рождения, был призван не ранее 1915 года. Служил в 8-й кавалерийской дивизии
Смерть
Неизвестно
Участник Первой Мировой войны. Судя по дате рождения, был призван не ранее 1915 года. Служил в 8-й кавалерийской дивизии