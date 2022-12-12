Болотин Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1879
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно