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Болотин Петр Иванович

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Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Вычислено 1879

Жена: Болотина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Болотин Илья Петрович

Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Болотин Иван Петрович

Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.

Сын: Болотин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Болотин Петр Петрович

Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Болотин Назар Петрович

Мать ребёнка: Болотина Анастасия Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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