Корнева Агрепина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева Мария Стефановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1924
Дочь: Заболоцкая Анна Стефановна
Отец ребёнка: Корнев Стефан
Смерть
Неизвестно