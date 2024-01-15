Корнева Агрепина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева Агрепина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнев Федор Стефанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнев Иван Стефанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева Мария Стефановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.1924

Дочь: Заболоцкая Анна Стефановна

Отец ребёнка: Корнев Стефан

Смерть
Неизвестно

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