Брюллов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюллов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Брюллов Александр

Мать: Александра

Смерть
1840
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