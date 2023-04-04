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Брюллов Николай
Брюллов Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
1840
Пол
Мужской
Отец
Брюллов Александр
1798 г.р.
Мать
(Фон Раль) Александра
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Брюллов Александр
Мать:
Александра
Смерть
1840
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