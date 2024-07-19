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Боргатин Александр Федорович

Место рождения

Кодяковка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.02.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1937

Отец: Боргатин (Баргатин) Федор (Феодор) Петров

Мать: Боргатина (Сынкова) Пелагея Никитична

Кодяковка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боргатина (Кузьмина) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1958

Сын: Боргатин Василий Александрович

Мать ребёнка: Боргатина (Кузьмина) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1961

Сын: Боргатин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Боргатина (Кузьмина) Нина Ивановна

Соболево, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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