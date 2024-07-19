Боргатин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения?.02.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1958
Сын: Боргатин Василий Александрович
Мать ребёнка: Боргатина (Кузьмина) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1961
Сын: Боргатин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Боргатина (Кузьмина) Нина Ивановна
Соболево, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно