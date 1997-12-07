Боргатина (Кузьмина) Нина Ивановна
Место рожденияЗемлянка
Дата рождения22.06.1939
Дата смерти07.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1958
Сын: Боргатин Василий Александрович
Отец ребёнка: Боргатин Александр Федорович
Рождение ребёнка
13.05.1961
Сын: Боргатин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Боргатин Александр Федорович
Соболево, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
07.12.1997
Александровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область