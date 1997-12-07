Боргатина (Кузьмина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргатина (Кузьмина) Нина Ивановна

Место рождения

Землянка

Дата рождения

22.06.1939

Дата смерти

07.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1939

Отец: Кузьмин Иван Павлович

Мать: Кузьмина (Цицилина) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боргатин Александр Федорович

Рождение ребёнка
09.11.1958

Сын: Боргатин Василий Александрович

Отец ребёнка: Боргатин Александр Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1961

Сын: Боргатин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Боргатин Александр Федорович

Соболево, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
07.12.1997
Александровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

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