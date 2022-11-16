Сухих Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1948
Дата смерти16.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1948
Отец: Сухих Павел Семенович
Мать: Сухих Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.10.1970
Дочь: Юрьина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Федотова Ирина Ивановна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва
Место жительства
Неизвестно
ул. Профсоюзная
Смерть
16.11.2022
Москва, город федерального значения Москва