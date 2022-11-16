Сухих Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1948

Дата смерти

16.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1948

Отец: Сухих Павел Семенович

Мать: Сухих Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.10.1970

Дочь: Юрьина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Федотова Ирина Ивановна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва
Место жительства
Неизвестно
ул. Профсоюзная
Смерть
16.11.2022
Москва, город федерального значения Москва
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