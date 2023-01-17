Сухих Павел Семенович
Место рождения
Дата рождения25.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908
Отец: Сухих Семен Федорович
Мать: Сухих Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1948
Рождение ребёнка
05.05.1953
Рождение ребёнка
28.07.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно