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Сухих Павел Семенович

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Место рождения

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

25.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908

Отец: Сухих Семен Федорович

Мать: Сухих Анна Петровна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухих Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухих Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
28.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухих Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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