Сухих (Мастрюкова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Мастрюкова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухих Павел Семенович

Рождение ребёнка
05.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухих Павел Семенович

Рождение ребёнка
28.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухих Павел Семенович

Смерть
Неизвестно
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