Сухих (Мастрюкова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1948
Рождение ребёнка
05.05.1953
Рождение ребёнка
28.07.1957
Смерть
Неизвестно