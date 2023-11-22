Ильвицкая (Сабодаш) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сабодаш Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Седокова Софья
Отец ребёнка: Ильвицкий Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильвицкий ?
Отец ребёнка: Ильвицкий Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ильвицкий Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильвицкий Кирилл
Смерть
1963