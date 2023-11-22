Ильвицкая (Сабодаш) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильвицкая (Сабодаш) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сабодаш Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Седокова Софья

Отец ребёнка: Ильвицкий Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильвицкий ?

Отец ребёнка: Ильвицкий Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ильвицкий Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильвицкий Кирилл

Смерть
1963
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