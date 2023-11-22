Ильвицкий Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Седокова Софья
Мать ребёнка: Ильвицкая Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильвицкий ?
Мать ребёнка: Ильвицкая Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ильвицкая Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильвицкая Людмила
Смерть
1961