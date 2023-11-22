Ильвицкий Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильвицкий Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Седокова Софья

Мать ребёнка: Ильвицкая Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильвицкий ?

Мать ребёнка: Ильвицкая Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ильвицкая Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильвицкая Людмила

Смерть
1961
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