Лебедева (Игнатенко) Ирина
Место рожденияРоссия Дагестан
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Игнатенко Сергей
Мать: Игнатенко Матрена
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1957
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1960
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1962
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1965
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1968
Россия Дагестан
Смерть
Неизвестно