Лебедева (Игнатенко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Игнатенко) Ирина

Место рождения

Россия Дагестан

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Игнатенко Сергей

Мать: Игнатенко Матрена

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев ?

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев ?

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев ?

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев ?

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев ?

Россия Дагестан
Смерть
Неизвестно
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