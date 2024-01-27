Лебедев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1957
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1960
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1962
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1965
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1968
Россия Дагестан
Смерть
Неизвестно