Лебедев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Ирина

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Ирина

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Ирина

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Ирина

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Ирина

Россия Дагестан
Смерть
Неизвестно
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