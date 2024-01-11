Шишкин Андрей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Андрей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Филипп Дмитриевич

Мать: Шишкина Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шишкин Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Шишкина Мелания Яковлевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шишкин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Шишкина Мелания Яковлевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шишкин Порфирий Андреевич

Мать ребёнка: Шишкина Мелания Яковлевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шишкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шишкина Мелания Яковлевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Мелания Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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