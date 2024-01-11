Шишкин Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Шишкина Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Шишкина Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шишкин Порфирий Андреевич
Мать ребёнка: Шишкина Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Шишкина Мелания Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно