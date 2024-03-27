Шишкина (Бокова) Мелания Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Шишкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Шишкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шишкин Порфирий Андреевич
Отец ребёнка: Шишкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шишкин Андрей Филиппович
Смерть
Неизвестно