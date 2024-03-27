Шишкина (Бокова) Мелания Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Бокова) Мелания Яковлевна

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шишкин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Шишкин Андрей Филиппович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шишкин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Шишкин Андрей Филиппович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шишкин Порфирий Андреевич

Отец ребёнка: Шишкин Андрей Филиппович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шишкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шишкин Андрей Филиппович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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