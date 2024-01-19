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Шишкин Порфирий Андреевич

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шишкин Андрей Филиппович

Мать: Шишкина Мелания Яковлевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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