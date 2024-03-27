Шишкина Александра Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Александра Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шишкин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Дмитриевич

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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