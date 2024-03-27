Шишкина Александра Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Дмитриевич
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно