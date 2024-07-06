Швецов Павел 28.06.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швецов Павел

Место рождения

Россия, Алтайский край, с. Голубцово

Дата рождения

28.06.1910

Дата смерти

?.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910

Отец: Швецов Ермил

Мать: ?

Россия, Алтайский край, с. Голубцово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Смерть
?.06.1987

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