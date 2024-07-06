Швецов Павел
Место рожденияРоссия, Алтайский край, с. Голубцово
Дата рождения28.06.1910
Дата смерти?.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910
Отец: Швецов Ермил
Мать: ?
Россия, Алтайский край, с. Голубцово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Смерть
?.06.1987