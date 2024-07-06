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Рождение ребёнка
1907

Сын: Швецов Григорий

Отец ребёнка: Швецов Ермил

Россия, Алтайский край, Тальменский район, село Анисимово
Рождение ребёнка
28.06.1910

Сын: Швецов Павел

Отец ребёнка: Швецов Ермил

Россия, Алтайский край, с. Голубцово
Рождение ребёнка
1911

Сын: Швецов Николай

Отец ребёнка: Швецов Ермил

Россия, Алтайский край, с. Голубцово

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