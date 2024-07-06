Швецов Ермил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швецов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Швецов Григорий
Мать ребёнка: ?
Россия, Алтайский край, Тальменский район, село Анисимово
Рождение ребёнка
28.06.1910
Сын: Швецов Павел
Мать ребёнка: ?
Россия, Алтайский край, с. Голубцово
Рождение ребёнка
1911
Сын: Швецов Николай
Мать ребёнка: ?
Россия, Алтайский край, с. Голубцово
Смерть
Неизвестно