Швецов Ермил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШвецов Ермил

Швецов Ермил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Швецов Григорий

Мать ребёнка: ?

Россия, Алтайский край, Тальменский район, село Анисимово
Рождение ребёнка
28.06.1910

Сын: Швецов Павел

Мать ребёнка: ?

Россия, Алтайский край, с. Голубцово
Рождение ребёнка
1911

Сын: Швецов Николай

Мать ребёнка: ?

Россия, Алтайский край, с. Голубцово
Смерть
Неизвестно

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